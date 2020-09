Demon Slayer: una fan ci mostra come creare una copia perfetta della spada di Shinobu!

Phantom Iris, una giovane fan di Demon Slayer molto brava con il fai da te, ha realizzato una copia perfetta della spada di Shinobu Kocho, il Pilastro degli Insetti di Demon Slayer, postando il risultato sul suo profilo Tik Tok. In calce potete dare un'occhiata al video di appena 60 secondi, premiato con migliaia di upvote dagli utenti Reddit.

Nell'opera di Koyoharu Gotouge, Shinobu Kocho ha appena 18 anni ed è considerata una spadaccina di incredibile talento. La sua spada, un'arma a bianca con lama sottile creata da Tecchin Tecchikawahara, è estremamente efficiente a causa della sua affilitezza, grazie al quale può permettere una veloce iniezione di veleno nel corpo degli avversari, sopperendo così allo scarso potere fisico della ragazza.

La spada in sé presenta poi un'incisione per lato, in cui sono riportate le frasi "I demoni sono malvagi" e "Uccidere/Distruggere". Phantom Iris ha aggiunto persino questi dettagli, subito prima di terminare le decorazioni presenti nell'elsa. Come potete vedere, il risultato finale è decisamente impressionante.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Infinity Train, il nuovo film in uscita nel 2020, e che la seconda stagione dell'anime dovrebbe arrivare nel 2021.