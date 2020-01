Demon Slayer: i fan non riescono a smettere di confondere Muzan con Micheal Jackson

Il mondo della musica non sarebbe tale se un genio come Micheal Jackson non avesse rivoluzionato il genere pop. Re di una cultura internazionale, oltre che di una notorietà immortale, il celebre cantautore fa ancora oggi parte del cuore dei suoi ammiratori, che amano ritrovare il suo volto anche nelle serie animate nipponiche.

Il temuto e potentissimo Muzan, antagonista principale di Demon Slayer, è un personaggio estremamente intrigante, un uomo ambizioso e senza scrupoli, capace a tutto pur di riuscire nei propri piani. Tale caratterizzazione, articolata da un carisma affascinante, lo ha reso protagonista di numerosi cosplay e illustrazioni, merito della popolarità che è riuscito a riscuotere dagli appassionati del manga di Gotouge sensei.

Ad ogni modo, il character design del personaggio ricorda fortemente il mitico Re del Pop, e non è la prima volta che i fan si soffermano nella buffa somiglianza. Dalla proposta in calce alla notizia, infatti, è possibile notare come effettivamente le due personalità abbiano alcune caratteristiche somatiche in comune. Chissà, a questo punto, che la stessa autrice non abbia attinto a Micheal Jackson in persona durante la creazione del suo villain principale.

In attesa di una futura conferma, che ne dite di recuperare questo speciale di approfondimento in merito al doppiaggio italiano di Demon Slayer? E voi, invece, cosa ne pensate di questa somiglianza, siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.