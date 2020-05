Demon Slayer: i fan notano un errore nell'ultimo capitolo del manga

Come in molti tra voi probabilmente sapranno, il franchise di Demon Slayer ha richiesto diverso tempo prima di riuscire a carburare. In un primo momento, infatti, il manga è stato seguito giusto da una nicchia d'appassionati, e solo successivamente - anche grazie all'adattamento animato - l'opera ha saputo centrare il bersaglio.

Oggi, infatti, l'epopea di Demon Slayer è conosciuta e assiduamente seguita da milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo, una fanbase enorme che fortunatamente non ha snaturato i piani del creatore dell'opera, ovvero Koyoharu Gotōge, il quale ha infatti recentemente dichiarato che la storia di Demon Slayer è vicina alla fine, una notizia che ha saputo stupire e far felici moltissimi utenti, i quali hanno apprezzato la decisione di non tirare troppo per le lunghe l'opera per poterci capitalizzare sopra il quanto più possibile.

Quando si lavora a una produzione di tale portata e che richiede così tanta dedizione, però, può capitare che un dettaglio possa sfuggire in fase di lavorazione, piccoli errori che saltano subito all'occhio di un pubblico enorme e attento a ogni più minimo dettaglio. Questo è proprio quel che è accaduto dopo l'uscita dell'ultimo capitolo del manga, che in una delle sue pagine presenta un piccolo errore che i fan hanno però subito notato.

Nel capitolo, si può notare come Tanjiro debba recuperare le forze dopo la dura battaglia con Muzan, che lo ha lasciato gravemente ferito. In particolare, la lotta lo ha portato a "perdere" il braccio sinistro, fortunatamente recuperato grazie a metodi poco ortodossi. Il colpo, però, c'è comunque stato e ciò ha reso momentaneamente inutilizzabile il suo utilizzo anche per le azioni più semplici. Eppure, durante una serie di scene in rapida sequenza, Tanjiro viene visto in varie situazioni, intento a utilizzare proprio il suo braccio sinistro. L'autore ha comunque risposto velocemente ai fan chiedendo scusa per la svista.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente manga e anime di Demon Slayer sono stati messi a confronto grazie ad alcuni splendidi poster.