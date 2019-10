Demon Slayer, un fan realizza un epico cosplay di Inosuke!

C'è qualcosa nei fan di Demon Slayer che suscita una profonda ammirazione per Insouke, celebre personaggio dell'opera e protagonista di numerosi simpatici siparietti. La sua popolarità, inoltre, ha convinto moltissimi appassionati a dedicare la propria creatività al bizzarro cacciatore di demoni, anche con risultati epocali.

La sensei Koyoharu Gotouge è stata molto attenta a ideare personaggi diversi e caratteristici, con una solida caratterizzazione al fine di rendere i propri beniamini molto più che semplici protagonisti. In particolare, il cacciatore di demoni specializzato nel Respiro della Bestia, è molto amato tra i fan della serie, tra cui persino Jessica Nigri che ha dedicato un fantastico cosplay a Inosuke. Eppure, anche questa volta, a divenire virale è sempre un'originale interpretazione del personaggio, dedicata sempre da un appassionato dell'opera.

In particolare, Taryn_cosplay è riuscito a rendere il giusto omaggio a Inosuke, soprattutto grazie a un fisico scolpito e caratteristico del personaggio, cresciuto tra i boschi con le proprie forze. L'interpretazione in questione, che abbiamo condiviso per voi in calce alla notizia, ha recepito una fortissima approvazione del pubblico, forte di 5 mila manifestazioni di apprezzamento e centinaia di commenti entusiasti del risultato finale. Recentemente, inoltre, avevamo assistito persino a un'illustrazione di Inosuke Cybernetico, a sottolineare la grande popolarità che il bizzarro co-protagonista è riuscito a riscuotere nella community della serie.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento su Demon Slayer e la censura.