Demon Slayer: un fan ha realizzato un'illustrazione realistica di Nezuko

Demon Slayer è, senza alcun dubbio, il miglior anime del 2019. Il merito è dovuto soprattutto alla popolarità che lo studio ufotable è riuscito a far acquisire al franchise proponendo uno dei migliori adattamenti degli ultimi anni. La fama dell'opera, pertanto, è sfociata in migliaia di illustrazioni da ogni parte del mondo.

Persino nel nostro Paese, Demon Slayer è riuscito ad accaparrarsi una fatta di pubblico talmente enorme che, per cavalcare la cresta dell'onda, Dynit ne ha annunciato persino il doppiaggio italiano. La grandiosità della trasposizione televisiva di ufotable, inoltre, è caratterizzata dal calco perfetto delle personalità dei personaggi, donando ampio respiro alla caratterizzazione dei protagonisti, punto cardine dell'intera serie.

E proprio tra i personaggi più amati, un ruolo di rilievo lo possiede l'eroina dell'opera, Nezuko. Nonostante sia stata trasformata in un demone, la sorellina di Tanjiro è riuscita a mantenere parte della propria coscienza e, seppur indolenzita da atteggiamenti infantili, la sua personalità colma di dolcezza e affettuosità le ha permesso di scavalcare le classifiche come miglior personaggio femminile. Ed è proprio a Nezuko che un fan, un certo No_Idea_Guy, ne ha approfittato per omaggiare l'eroina con una strepitosa illustrazione in chiave realistica, la stessa che potete ammirare in fondo alla pagina. Il disegno in questione è stato in grado di riscuotere un successo straordinario nella community di Reddit, con oltre 4 mila manifestazioni di apprezzamento e decine di commenti entusiasti del risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima illustrazione? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.