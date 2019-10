Demon Slayer, un fan ha realizzato un incredibile cosplay di Muzan... al femminile!

Nonostante la prima stagione dell'anime di Demon Slayer sia ormai conclusa da diverso tempo, il gioiellino di Koyoharu Gotouge continua a spopolare in rete grazie ad artisti e ad appassionati. L'importanza del franchise, infatti, ha raggiunto il punto tale che Inosuke è persino diventato il simbolo della protesta in Cile.

Nell'ultimo periodo, il fenomeno di Demon Slayer ha generato una gigantesca community di appassionati che, inevitabilmente, hanno iniziato a manifestare la propria creatività sui canali social, proprio come dimostra questo sensazionale cosplay di Giyu. E a proposito di interpretazioni personali di celebri personaggi del franchise, un fan ne ha approfittato per proporre un incredibile cosplay di Muzan nelle vesti di una donna.

Il travestimento, che ammiriamo la prima volta al termine della prima stagione dell'anime, viene adattato fedelmente da pear817, profilo twitter della creativa. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, inoltre, è stato apprezzato molto tra i fan che ne hanno valorizzato l'acconciatura e la resa finale, molto simile all'originale. Tra i commenti al post di Reddit, è persino possibile notare come la community abbia trovato allo stesso tempo spaventoso e seducente l'interpretazione di un personaggio difficile e criptico come Muzan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile e particolare cosply di Kibutsuji, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.