Demon Slayer, un fan ha ricostruito la spada di Shinobu in computer grafica

Il successo di Demon Slayer è un vero tormentone. Infatti, l'adattamento televisivo dell'omonima opera cartacea di Koyoharu Gotouge è l'anime della stagione, grazie al lavoro dello studio ufotable che ha trasposto nel migliore dei modi uno dei manga più promettenti degli ultimi anni a tema shonen.

Anche se la seconda stagione non è stata ancora annunciata, di fatto la produzione dell'anime è già al lavoro sul seguito di Demon Slayer, almeno stando ai rumors trapelati in rete. L'immaginario della sensei è riuscito a trovare nell'adattamento di ufotable l'apice del successo, grazie a una trasposizione fedele ed eccellentemente realizzata a livello tecnico, seppure qualche imprecisione di troppo nella CGI.

L'opera, in ogni caso, è garante di una bellissima atmosfera shogun e fantascientifica, tramite il supporto di spade ai cacciatori di demoni per svolgere le proprie mansioni. La grande diversificazione con le quale le lame si presentano ai propri possessori, garantiscono un'importante varietà nei metodi di combattimento, valorizzando non soltanto le tecniche dello scherma nipponico ma anche l'abilità della concentrazione assoluta.

In particolare, un certo JigglyRitz, un fan dell'opera, ha realizzato una propria versione della spada di Shinobu tramite l'apporto della computer grafica, fornendo un'immagine pressoché reale delle fattezze della lama. Risulta estremamente interessante poter ammirare il gusto di una spada tanto particolare, di estrema leggerezza e di pregiata fattura, con la speranza che qualcuno presto o tardi tenti la forgiatura.

