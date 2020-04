Demon Slayer: fan sconvolti dagli ultimi capitoli, ecco le reazioni

Ciò vuol dire che il manga potrebbe concludersi nel capitolo 204 , il prossimo, in arrivo il 10 maggio su MangaPlus. Alcuni fan sono rimasti colpiti dalla cosa, dato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è il manga più venduto del momento, anche più di ONE PIECE. Qualcuno ha lasciato una reaction completamente allibita mentre altri hanno discusso del finale e delle scelte effettuate da Koyoharu Gotouge. In basso potete osservare alcuni commenti presenti su Twitter, ma qual è il vostro parere sulla possibile fine di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ?

La maggior parte dei fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha recuperato il manga solo dopo aver visto l'anime di Ufotable e, pertanto, hanno vissuto molto velocemente la storia di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko. Infatti, negli ultimi capitoli abbiamo visto la lotta finale con Kibutsuji Muzan, il capo dei demoni. Al termine di essa, arrivata col capitolo 203, è stato annunciato il climax per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba .

Partito nel 2016, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non ha mai avuto grande impatto sui fan, almeno finché il manga non iniziò l'arco narrativo del Treno Infinito. Da lì iniziò una lunga ascesa verso l'apice di Weekly Shonen Jump, iniziando a battere ONE PIECE nei sondaggi settimanali. Con l'anime, il prodotto è definitivamente esploso.

I still can’t quite believe Jump will let a series that sold as much as Demon Slayer have a natural, organic, artistic ending under 200 chapters. — a brilliant germ (@_pedroreis) April 26, 2020

I’m getting the feeling that Demon Slayer could still put a complete 180 and give two more arcs even if the next chapter is called “Climax” 😕😕 — Dancing Thief 👉🏻👉🏻✨ (@anthony45829935) April 26, 2020

I legitimately don't have the power left to tolerate this horrible final arc of Demon Slayer (KNY). Everything just happens and gets sorted as quickly without any proper elaboration. I've never ever read such poor writing anywhere. Feels like a poor fan fiction nowadays. #KNY203 pic.twitter.com/PZ4Z8SNR9b — Ayush Basu (@abasu0819) April 26, 2020

DEMON SLAYER IS ENDING ON MAY 11TH I CANT TSKE IT YALL pic.twitter.com/9OSLeX7JrQ — ۪josi (@yashirocult) April 23, 2020

Hot take: I'm totally fulfilled with the ending to Demon Slayer and wouldn't change a thing pic.twitter.com/dSZJ76ZmCh — 🍀 Avery (@Bambeaux) April 26, 2020

Kimetsu no Yaiba's manga will reach the "climax" of the story with next chapter which will release on May 11 pic.twitter.com/oYSh98lVXT — 🍎 Ken Xyro | ᕕ( ᐛ )ᕗ (@KenXyro) April 26, 2020

So Demon Slayer is ending in a few chapters



That was quick https://t.co/VDF3vuQCq7 — Nathan (@Doremiizz) April 26, 2020