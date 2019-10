Demon Slayer, un fantastico cosplay di Giyu Tomioka fa impazzire il web!

Demon Slayer non pecca certo di personaggi stravaganti, di figure carismatiche e bizzarre che dipingono l'immaginario realizzato dalla sensei Koyoharu Gotouge. Tra i cacciatori di demoni, infatti, non potevano mancare veri e propri fenomeni da combattimento, i Pilastri, personalità dal carattere intenso e particolare.

Sin dalla sua prima apparizione, Giyu è riuscito affascinare il pubblico grazie al suo carattere freddo e distaccato, ma anche attento a ciò che lo circonda. Il suo incontro con Tanjiro, infatti, non è stato solo fondamentale per garantire la salvezza di Nezuko, ma anche per inserirlo nella via della spada dall'ex Pilastro dell'Acqua, Urokodaki.

Nonostante sia Tanjiro il personaggio preferito dai fan in Giappone, Tomioka possiede un posto d'onore tra gli appassionati, soprattutto merito di un character design volutamente accentuato e dai toni epici. Questa caratteristica, inoltre, è soprattutto ben evidente in un cosplay realizzato da Hakken, un fan della serie, che ha proposto la propria interpretazione di Giyu in una chiave fedele e realistica. Il risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fatto impazzire la community con oltre 25 mila manifestazioni di apprezzamento e migliaia di condivisioni. Anche la famosa Jessica Nigri ha dedicato un proprio cosplay a Demon Slayer, celebrando l'incredibile successo dell'opera in termini di popolarità.

