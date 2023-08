Demon Slayer festeggia il compleanno del Pilastro della Nebbia: Tokito in un PV speciale

Conclusa solamente da qualche settimana, la terza stagione dell'adattamento di Demon Slayer ha portato gli spettatori a scoprire la storia di due nuovi Pilastri, quello dell'Amore e quello della Nebbia. Attraverso un filmato speciale, celebriamo il compleanno di Muichiro Tokito.

Muichiro Tokito viene presentato come un Pilastro fortissimo, ma che non guarda in faccia nessuno pur di assolvere ai suoi compiti di cacciatore di demoni. Il Pilastro della Nebbia è freddo, ligio al dovere, l'esatto opposto dei precedenti Rengoku e Uzui. Lentamente, tuttavia, Tokito sboccia fino a diventare un eroe.

L'incontro con Tanjiro Kamado cambia Muichiro Tokito, il quale riacquisisce la sua anima andata perduta in seguito alle sofferenze passate. Il tragico passato di Muichiro Tokito viene ricordato e poi messo da parte dallo Swordsmith Village Arc. Riscoperte le sue origini, Muichiro Tokito risveglia il suo marchio diventando il primo e unico Pilastro a sconfiggere una Luna Crescente in uno scontro 1 vs. 1.

Grande eroe dell'ultima stagione animata, Muichiro Tokito compie gli anni il giorno 8 agosto. Per festeggiare tale ricorrenza sui canali ufficiali è stato pubblicato un video celebrativo che ripercorre quanto gli spettatori hanno vissuto in Demon Slayer 3, dalla sua presentazione fino allo scontro vittorioso con Gyokko. Muichiro Tokito tornerà con l'uscita di Demon Slayer 4, dove vestirà un ruolo fondamentale per la scoperta sul Marchio dei cacciatori di demoni.