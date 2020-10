Demon Slayer: le fiamme di Rengoku vi avvolgeranno in questo bollente cosplay

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo conosciuto molti personaggi, alcuni dei quali ancora non apparsi o solo superficialmente mostrati nel corso della prima stagione prodotta da Ufotable. Un altro passo verso il completamento del cast sotto forma di anime è stato però compiuto dal nuovo lungometraggio Demon Slayer Movie: Infinity Train.

Il film è stato in grado di riportare tantissimi spettatori al cinema nonostante il periodo di Coronavirus. Non a caso, Demon Slayer Movie: Infinity Train ha ricevuto il plauso del governo giapponese per aver smosso la massa. A fare da padrone del film non c'è stato soltanto il solito quartetto di protagonisti bensì anche Kyojuro Rengoku, pilastro della fiamma presentato nelle fasi finali di Demon Slayer stagione 1.

Come dimostra il suo titolo, è lui l'uomo che manipola fuoco e fiamme nel gruppo di spadaccini ammazza demoni. E grazie al cosplay di Moderately Okay dimostra anche nella vita reale il suo straripante potere. Con una foto solo leggermente spoiler, in basso potete osservare il cosplay di Rengoku Kyojuro: il personaggio è leggermente ferito per la battaglia, ma non si lascia fermare e inizia una nuova danza avvolto dalle fiamme.

In Giappone il film ha avuto un successo straripante: sono stati ben 4,62 i miliardi di yen raccolti dal film di Demon Slayer.