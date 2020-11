Demon Slayer: il fiammeggiante Rengoku si scatena in questo fantastico cosplay

Demon Slayer è tornato più forte che mai. Invece di una seconda stagione dopo quella brillante dell'anno scorso, Ufotable ha deciso di ribaltare le carte in tavola presentando l'arco narrativo del treno infinito sotto forma di film. E per questo dopo diversi mesi di attesa è arrivato nei cinema giapponesi il redditizio Demon Slayer: Infinity Train.

Oltre ai protagonisti principali classici di Demon Slayer, ovvero Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, chi ha davvero rubato il palcoscenico è stato Kyojuro Rengoku. Pilastro della fiamma, lo conosciamo al termine della prima stagione di Demon Slayer insieme agli altri spadaccini più forti di questo misterioso ordine.

Come specifica il suo titolo, il ragazzo combatte a colpi di fiammate spettacolari e in Demon Slayer: Infinity Train metterà in risalto proprio queste caratteristiche. Ma un cosplayer ha deciso di replicarle anche nella vita reale. Phil Mizuno non si è accontentato infatti di riprodurre vestiti, acconciatura e pose, ma ha deciso di scatenare i veri attacchi fiammeggianti del pilastro.

In basso possiamo vedere un post con il cosplay di Rengoku Kyojuro realizzato dal ragazzo, dove con tanto di video ci mostra la sua fiammeggiante interpretazione. Anche Moderately Okay cosplay ha realizzato un travestimento eccezionale, soprattutto grazie alla fotografia, di Rengoku Kyojuro.