Demon Slayer: file infinite per il nuovo volume, già esaurite le scorte

I giapponesi non hanno paura del Coronavirus e lo dimostrano ancora una volta. Non andando a lavorare, a passeggio o attività di primaria importanza, bensì per andare ad acquistare un tankobon del successo del 2020, ovvero Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il 13 maggio è infatti stato reso disponibile l'acquisto del volume 20 di Demon Slayer.

Come saprete bene, negli ultimi mesi i volumi di Demon Slayer sono passati a vendere da 500 mila copie a ben tre milioni di copie a volume. Con l'uscita del nuovo tankobon che sicuramente andrà a ruba in fretta, in particolare per quanto riguarda l'edizione speciale con oggetti in omaggio, tutti sono accorsi a comprarlo al primo giorno disponibile.

Diversi giapponesi hanno quindi immortalato le code infinite davanti a bookstore come Tsutaya e altri rivenditori per dimostrare quanto i fan di Demon Slayer non abbiano paura del virus. In alcuni negozi sono state tra l'altro adibite code e casse per chi vuole comprare soltanto il manga in questione, separandoli da chi vuole invece fare altri acquisti in tranquillità.

Il sito Oricon ha ravvisato già esaurimenti di scorte per vari negozianti nonostante l'altissima tiratura preparata da Shueisha per Demon Slayer 20. Insomma, sembra che in Giappone non ci sia la febbre per Coronavirus bensì la febbre per Demon Slayer. In Italia invece la pubblicazione di Star Comics continua con il Demon Slayer Starter Pack, messo in vendita nelle fumetterie da poco insieme al volume 7.