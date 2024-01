Demon Slayer: il film Verso l'allenamento dei Pilastri arriva in Italia, ma quando?

Alcune settimane fa, è stato annunciato che Demon Slayer tornerà al cinema con To The Hashira Training. Come era successo con Verso il villaggio dei forgiatori di katana, anche questa nuova pellicola riassumerà gli eventi della stagione precedente e proietterà in anteprima il primo episodio della nuova stagione, in questo caso la quarta.

Ora, finalmente, abbiamo più informazioni sull'uscita del film. Nelle ultime ore, Crunchyroll ha confermato la data d'uscita di Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri (questo il titolo ufficiale italiano) in tantissimi Paesi, tra cui il nostro.

A quanto pare, Demon Slayer tornerà sul grande schermo in Italia giovedì 22 febbraio 2024 e verrà distribuito al cinema grazie alla collaborazione tra Sony Pictures, Crunchyroll e Aniplex. La distribuzione nelle sale italiane è affidata ad Eagle Pictures. Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo film di Demon Slayer conterrà l'episodio 11 dell'Arco de "il villaggio dei forgiatori di katana", in cui viene mostrato l'esito dello scontro tra Tanjiro e la quarta Luna Crescente e, soprattutto, viene approfondita la condizione di Nezuko.

Dopo questi snodi di trama fondamentali, partirà il primo episodio de "L'allenamento dei Pilastri", in cui inizierà l'allenamento in vista della battaglia finale contro il capo delle Lune Crescenti, Kibutsuji Muzan. Ed è con il finale della prima puntata che dovrebbe concludersi la pellicola. Per chi fosse interessato a recuperare la serie prima del nuovo film, le tre precedenti stagioni di Demon Slayer sono interamente disponibili su Crunchyroll.

D'altronde, la terza stagione di Demon Slayer è stata uno degli anime migliori del 2023, quindi il suggerimento è di darle un occhio. Aspettavate quest'annuncio? Andrete a vedere "Verso l'allenamento dei Pilastri" o aspetterete la quarta stagione di Demon Slayer? Fatecelo sapere nei commenti!