Demon Slayer: il film batte Titanic e si posiziona al secondo posto in Giappone

Il grande successo di Demon Slayer continua incontrastato. Dopo la recente notizia riguardante Demon Slayer: Infinity Train ed il suo piazzamento al terzo posto tra i film più visti in Giappone, superando Your Name di Shinkai, il lungometraggio guadagna nuovamente una posizione.

Il manga di Koyoharu Gotouge, edito su Shonen Jump, ha fin da subito fatto molto successo ed anche questo nuovo prodotto legato all'opera originale ha battuto diversi record di incassi. I nuovi dati pubblicati relativi al recente film prodotto da Ufotable, che già nel 2019 avevano lavorato alla prima stagione dell'anime, individuano l'opera al secondo posto tra i film più visti in Giappone. I guadagni sono di 27,5 miliardi di yen e si avvicinano ai 30,8 miliardi di yen incassati da La Città Incantata dello Studio Ghibli, attualmente al primo posto della classifica nel Paese del Sol Levante. Il totale del numero dei biglietti venduti supera i 20 milioni portando ai cinema degli introiti maggiori di quelli fatti da Titanic di James Cameron, i quali ammontano a 25,2 miliardi di yen.

L'anime però continua ad infrangere anche record mondiali superando Legend of Deification, prodotto cinese che deteneva i maggiori incassi tra i film d'animazione del 2020, e Dolittle piazzandosi alla quinta posizione nella classifica totale delle opere cinematografiche dello stesso anno.

Il prodotto, sequel della prima stagione animata, venne trasmesso nelle sale giapponesi a partire dall'Ottobre 2020. In Italia invece Demon Slayer: Infinity Train verrà presto pubblicato da Dynit.

Cosa ne pensate del grande successo ottenuto da quest'opera? Fatecelo sapere nei commenti.