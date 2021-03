Demon Slayer: Mugen Train incassa €300 milioni in Giappone, Ufotable ne riceve 'solo' 11,5

Con un totale di oltre 38 miliardi di yen incassati in Giappone e un imminente lancio nei cinema statunitensi, il film di Demon Slayer sembra inarrestabile, ed è ormai destinato a diventare una pietra miliare del cinema giapponese. Molti fan naturalmente si sono chiesti quale sia stato il guadagno di Ufotable, e oggi pare sia possibile rispondere a questa domanda.

Innanzitutto, è bene ricordare che la pellicola ha superato i 400 milioni di dollari in tutto il mondo, e che la proiezioni in Cina, Nord America e diversi Paesi europei deve ancora avvenire, quindi i dati riportati sono parziali e potrebbero avere un margine di errore. È bene segnalare anche che Ufotable, Shueisha e Aniplex potrebbero aver sostenuto delle spese non rivelate al pubblico, quindi si tratta per lo più di numeri indicativi, atti a comprendere la portata dei guadagni delle tre società.

Secondo EIGA, Demon Slayer: Mugen Train ha incassato 38,7 miliardi di yen solo in Giappone, equivalenti a circa 300 milioni di euro. Secondo quanto rivelato dal sito, circa metà dell'incasso dalla vendita di un biglietto è trattenuto dai cinema, quindi 19,35 miliardi di yen (€150 milioni) restano alle strutture che hanno proiettato il film. Successivamente vanno scalate le spese di produzione e la percentuale trattenuta dalla compagnia di distribuzione, rispettivamente pari a 5,5 milioni di euro (fonte da confermare) e al 20% del profitto (€29 milioni circa). In totale, quindi, il netto dovrebbe essere di circa 115,5 milioni di euro.

Questa cifra va divisa tra le società che hanno investito su produzione, distribuzione, spese pubblicitarie e via dicendo, e secondo quanto riportato da EIGA la divisione dovrebbe essere la seguente: 45% Aniplex, 45% Shueisha e 10% Ufotable. Le prime due società dovrebbero quindi aver incassato l'equivalente di 52 milioni di euro l'una, mentre lo studio d'animazione dovrebbe aver portato a casa circa 11,5 milioni di euro netti.

EIGA è una fonte affidabile e i numeri sembrano certi, ma mancano alcune spese come quelle legate agli investimenti pubblicitari, che negli ultimi sei mesi hanno spaziato da cartelloni e pubblicità tv a vere e proprie iniziative capaci di coinvolgere il governo giapponese. Realisticamente, dunque, il profitto potrebbe essere leggermente inferiore ai 10 milioni di euro, anche se la proiezione nei Paesi occidentali e in Cina riuscirà quasi sicuramente a raddoppiare questa cifra.