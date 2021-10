Demon Slayer diventa un film live action per adulti!

Tanjiro e Nezuko abbandonano momentaneamente il corpo dei Demon Slayer per addentrarsi nell'industria... a luci rosse! Una società giapponese produttrice di film per adulti, infatti, ha dato vita a una pellicola live action in cui i due fratelli Kamado si lasciano andare all'amore fraterno.

Dopo Mugen Train e la seconda stagione animata, il franchise di Demon Slayer si avventura in un campo piuttosto inaspettato. Total Media Agency, popolare produttore di filmini pornografici, sta lavorando a una produzione in realtà virtuale basata sull'opera di Koyoharu Gotoge

Per la produzione del film, la società di produzione ha rivisitato in salsa hot l'avventura dei fratelli Tanjiro e Nezuko Kamado. L'amore di Tanjiro nei confronti di sua sorella minore sale a livelli preoccupanti. Nezuko diventa sempre più attraente e il cacciatore di demoni proverà sempre più desiderio verso di lei. Nezuko, che sbava e spreme il seme umano per placare la sua sete, affronterà la spada affilata di Tanjiro e la sua respirazione della concentrazione assoluta, questa volta utilizzata per fini poco consoni al suo dovere di ammazza demoni.

La pellicola live action in soggettiva, che vede l'attrice Mitsuki Nagisa nei panni di Nezuko, arriverà in Giappone sulla piattaforma digitale DMM dal 29 ottobre. Il prezzo per la visione, per una durata di oltre 120 minuti, si aggira sui 12 dollari per l'alta definzione e i 9 dollari per la definizione standard. Noi, scommettiamo su un altro record d'incassi!

E voi, senza cadere nella volgarità, cosa ne pensate di questo progetto piuttosto bizzarro? Vi lasciamo alle più recenti accuse a Demon Slayer e alla nostra recensione di Demon Slayer 2x03.