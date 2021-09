Demon Slayer, il film nella storia del 21° secolo in patria: la trasmissione è un successo

La distribuzione di Demon Slayer: Infinity Train, sia sul grande e piccolo schermo che nel mercato home video, è stato un successo su tutta la linea con numeri impressionanti come non si vedevano da tempo in Giappone, il tutto tra l'altro in un periodo aggravato da una crisi e da una pandemia globale.

Il mercato home video in Giappone è in rapida discesa e solo l'intervento del film di Demon Slayer ha permesso negli ultimi mesi di aumentare le vendite dai Blu-Ray e DVD. Il lungometraggio con protagonista Rengoku Kyojuro tornerà tra l'altro in forma televisiva a breve dal momento che studio ufotable ha promesso di riadattare, con scene aggiuntive, l'intera saga per la seconda stagione dell'anime prima di proseguire con l'adattamento del nuovo arco narrativo.

Ad ogni modo, recentemente la pellicola è stata proposta sul piccolo schermo in Giappone, tuttavia la trasmissione del film ha richiamato a sé qualcosa come 11 milioni di famiglie che si sono sintonizzate in tempo per recuperare l'epico film tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. Questo, inoltre, colloca Demon Slayer: Infinity Train come la trasmissione anime più vista finora in tutto il 21° secolo. Non ci resta dunque che attendere la stagione 2 per scoprire quali altri record il franchise riuscirà ad infrangere ancora.

