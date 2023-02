Demon Slayer: il nuovo film è un successo in Giappone! Numeri alle stelle, le cifre

Ormai Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è un fenomeno globale, la cui terza stagione è attesissima da chiunque. Dopo una prima stagione di successo, un film che lo ha portato a conquistare anche i cinema e una seconda stagione che alza ulteriormente l'asticella, è il turno di un altro progetto cinematografico speciale.

Come era già stato annunciato, il 3 febbraio è stato proiettato in Giappone il film Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana che sarà disponibile anche su Crunchyroll. Questa pellicola includerà gli ultimi due episodi di Demon Slayer stagione 2, ma anche il primo episodio della terza stagione, con quest'ultimo che dura ben un'ora. Sarà quindi un debutto speciale in versione televisiva quello di aprile.

Intanto però sono stati rivelati i primi dati del film. Il debutto di Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana è stato da urlo in Giappone con ben 1,15 miliardi di yen raccolti (circa 8 milioni di euro) nel suo primo fine settimana, staccando ben 810.000 biglietti. Ovviamente, il film si è posizionato al primo posto nella classifica settimanale con molta facilità.

Sono stati circa 400 i cinema in Giappone a proporre questa proiezione, così che gli spettatori potessero rinfrescarsi la memoria sugli ultimi avvenimenti della serie e contemporaneamente godere della visione anticipata del primo episodio di Demon Slayer 3, che porterà Tanjiro e gli altri cacciatori in un'area che finora non era conosciuta, per una durata complessiva di circa 1 ora e 40 minuti.

Intanto ecco chi saranno coloro che canteranno l'opening di Demon Slayer stagione 3.