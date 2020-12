Demon Slayer: il film è nella top 5 globale per gli incassi al botteghino

Il 2020 non è stato clemente con i cinema. Poche uscite di rilievo a causa dei problemi causati dal Coronavirus, e quelle che sono state proiettate come Tenet non sono riuscite a sfondare. Anche per questo si è creato un clima particolare che ha portato Demon Slayer Movie: Infinity Train impensabilmente all'interno di una classifica mondiale.

In Giappone, la patria degli anime, Demon Slayer sta andando fortissimo e a breve potrebbe pure capitalizzare l'attenzione del pubblico conquistando il primo posto come film più visto nella landa del Sol Levante, battendo La Città Incantata che domina incontrastata da quasi un ventennio. Anche in Taiwan il film sta incassando parecchio e ciò ha portato a ottenere ben 265 milioni di dollari a livello mondiale.

Con questa cifra, Demon Slayer Movie: Infinity Train è entrato nella top 5 dei film che hanno incassato di più nel 2020, scavalcando Dolittle. Al momento, la classifica è la seguente:

The Eight Hundred - 461,2 milioni di dollari Bad Boys for Life - 426,5 milioni di dollari Tenet - 357,8 milioni di dollari Sonic the Hedgehog - 320,9 milioni di dollari Demon Slayer Movie: Infinity Train - 265 milioni di dollari

Difficilmente Demon Slayer potrà ottenere risultati maggiori considerato l'enorme divario con gli altri film, che sono sicuramente più appetibili a livello internazionale.