Demon Slayer e il finale completo: cos'è successo nelle pagine extra del volume

Con una pubblicazione non lunga ma comunque intensa, Demon Slayer ha salutato i fan nel corso del 2020. Il manga di Koyoharu Gotouge si è stoppato nonostante il successo straripante ottenuto con l'anime, chiudendo definitivamente la storia di Tanjiro Kamado e degli altri cacciatori di demoni dopo la battaglia con Kibutsuji Muzan.

Sulla rivista Weekly Shonen Jump furono però pubblicati due capitoli conclusivi, il 204 e il 205, a maggio 2020 che furono leggermente ridotti rispetto alle versioni che furono poi presentate nel tankobon numero 23, quello conclusivo. Quali sono le differenze nel finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tra capitoli della rivista e del volume?

Nel capitolo 204, il penultimo, dopo il ritorno a casa di Tanjiro e Nezuko, invece di passare direttamente alle scene finali con il timeskip, il protagonista prega per la famiglia e ringrazia tutte le persone per l'aiuto ricevuto. Poi sia lui che Nezuko avvertono la presenza degli spiriti della loro famiglia che gli dà il bentornato a casa. I due fratelli, insieme a Inosuke e Zenitsu, si occuperanno di sistemare la casa per poi tornare al finale già conosciuto del capitolo mostrando anche brevemente le vite degli altri cacciatori di demoni rimasti in vita.

Il capitolo 205 di Demon Slayer, l'ultimo della storia, presenta solo sei pagine aggiuntive poste all'inizio del capitolo, dove il giovane Sumihiko sogna la nonna e i ricordi passati. Tramite questi ricordi, Sumihiko pensò alle battaglie che avevano dovuto affrontare i suoi antenati. Oltre queste pagine che si ricollegano ai capitoli ci sono però anche alcune pagine extra aggiuntive che mostrano un ringraziamento di Tanjiro a tutti coloro che l'hanno sostenuto e una preghiera sul non arrendersi. In più, Koyoharu Gotouge aggiunge chiaramente tutti gli eredi dei cacciatori di demoni con spiegazione dei discendenti e delle linee familiari.

Anche dopo la pubblicazione dell'ultimo volume, Demon Slayer continua a vendere grazie alle spinte del lungometraggio e dell'anime.