Demon Slayer: il finale di ogni pilastro dal meno triste al più triste

L'anime è ancora in corso con la terza stagione di Demon Slayer, impegnata sulla saga del villaggio dei forgiatori. Siamo quindi ancora ben lontani dal finale che Ufotable metterà in scena nei prossimi anni, portando a compimento uno dei progetti d'animazione più famosi e importanti degli ultimi anni.

Chi ha letto il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sa già però cosa accadrà nel finale. In attesa di quei momenti animati, ripercorriamo alcuni dei momenti topici con la classifica dei finali dei pilastri di Demon Slayer, posizionandoli dal meno triste al più triste. Sottolineiamo, comunque, come in ogni momento di questa classifica sia degno di un moto di commozione.

Si parte con Uzui Tengen, il pilastro del suono presentato nella stagione 2 di Demon Slayer. Resta vivo, seppur menomato, e sarà molto lontano dalla battaglia conclusiva. Rimane però onorevole il modo in cui si sia messo a disposizione del nuovo capo della famiglia Ubuyashiki. Ottavo posto per Giyu Tomioka, altro sopravvissuto che i lettori conoscono fin dall'inizio del manga, essendo il primo cacciatore di demoni comparso nella storia, che alla fine ha accettato ciò che è successo. Settima posizione per Gyomei Himejima, il pilastro morto a causa degli effetti del marchio dei cacciatori, che lo porterà via alla fine della battaglia con Muzan, che saprà essere conclusa.

Sesta posizione per Sanemi Shinazugawa, il violento pilastro del vento che aveva fatto tutto per proteggere il proprio fratellino, e che invece proprio senza il fratello doveva riuscire ad andare avanti, essendo sopravvissuto allo scontro con Muzan. Quinta posizione per un altro morto, Shinobu Kocho degli insetti, sacrificatasi per indebolire Doma, la sua morte sarà intrisa di vendetta. Quarta posizione per Muichiro Tokito, il più giovane pilastro che finisce smembrato durante lo scontro con Kokushibo e che finalmente potrà ricongiungersi alla famiglia.

Il podio è occupato da una coppia, quella di Obanai Iguro e Mitsuri Kanroji, rispettivamente in terza e seconda posizione e il cui finale non può essere separato vista la morte in coppia. Infine, il primo posto va alla morte di Rengoku Kyojuro, uno dei momenti più tristi di Demon Slayer in generale, con il pilastro della fiamma che ha ceduto in modo toccante.