Demon Slayer, il finale della Stagione 3 avrà contenuti originali: ecco di cosa si tratta

Oltre a ribadire che non verrà avviato l'arco dell'addestramento degli Hashira, quel che maggiormente interessa del leak è che ci saranno "più scene" non presenti nel manga. Probabilmente il finale dell'arco del Villaggio di Forgiatori di Katana creerà un ponte con la prossima saga. Quel che è sicuro, è che verrà ampliato il flashback su Muzan Kibutsuji e che verrà data maggiore importanza alla battaglia tra Mitsuri Kanroji e il Zohakuten.

Stando a quanto rivelato dal noto e affidabile leaker @oecuf0 l'undicesima puntata di Demon Slayer 3 adatterà il manga fino al capitolo 127 e non includerà teaser dedicati alla quarta stagione di Demon Slayer , già in produzione secondo fonti ufficiose. Ci saranno dunque oltre 60 minuti di puro spettacolo e battaglia.

Dopo una trasmissione carica di emozioni e polemiche, Demon Slayer Stagione 3 giungerà a conclusione con l'episodio in onda il 18 giugno 2023. Ma sapete che il finale di stagione includerà dei contenuti originali appositamente creati da Ufotable per l'anime?

Ends at the CH127, and then there's an original scene. — t.me/oecuf: Anime News Account⭐ (@oecuf0) June 16, 2023

Kimetsu S3 #11 (FINAL): Approx. 52 minutes. Ends at Ch.127 + More original scenes.



Muzan's past flashback expanding (a little). — M 🙌 (@MappleYellovv) June 16, 2023