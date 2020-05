Demon Slayer sta per finire: rivelato il capitolo conclusivo del manga

Dopo una notte quasi infinita, i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno rivisto l'alba. Dobbiamo quindi prepararci a dire addio a Tanjiro e Nezuko che hanno accompagnato i lettori per ben quattro anni. Infatti, negli scorsi giorni, è stata confermata la fine di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba per maggio da Norma Editorial.

Tuttavia non era ancora confermato quale sarebbe stato il capitolo finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dopo aver annunciato che nel capitolo 204 ci sarebbe stato il climax della storia, i primi leak di Weekly Shonen Jump numero 23 avvisano i lettori che il manga si concluderà a breve.

Il messaggio che potete osservare in calce è presente sull'ultima pagina del capitolo 204 del manga e conferma che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba terminerà con il capitolo 205, previsto per domenica 17 maggio su MangaPlus. Il capitolo conclusivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riceverà color e diverse pagine extra, che porteranno il conteggio a un totale di 24 pagine.

Il manga si concluderà molto probabilmente con 23 tankobon totali. Siete pronti a salutare Tanjiro Kamado e i suoi amici cacciatori di demoni? L'anime proseguirà per diverso tempo e i fan sono in attesa del lungometraggio, intitolato Demon Slayer Movie: Infinity Train.