Demon Slayer finisce? Nessun problema: per i librai il successore sarà Jujutsu Kaisen

I librai e possessori di store di manga e libri sono tenuti in considerazione in Giappone dato che alcuni premi si basano anche sulle loro valutazioni. La loro voce ha iniziato a farsi sentire anche in TV parlando di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e la sua fine, con l'opera che potrebbe essere rimpiazzata da Jujutsu Kaisen.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha colpito tutti in questi mesi grazie a un eccellente adattamento di Ufotable, ma sembra che la sua storia su Weekly Shonen Jump stia per terminare. Non si può dire di certo che con la chiusura del titolo di Koyoharu Gotouge le vendite caleranno dato che ci sono nella scuderia Shueisha tante altre carte forti da giocare.

Quella su cui puntano di più i librai giapponesi è Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami e che secondo alcuni di loro potrebbe avere un successo tale da diventare un nuovo big della rivista e delle vendite. L'anime programmato per Jujutsu Kaisen sicuramente aiuterà a far esplodere la popolarità dell'opera, anche se per ora è molto prematuro parlare di un potenziale successo con le stesse proporzioni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Va tuttavia considerato che anche Demon Slayer, prima dell'anime, non fosse così seguito rispetto al presente e ciò potrebbe accadere in modo simile per Jujutsu Kaisen. Cosa ne pensate del parere dei librai giapponesi? Jujutsu Kaisen diventerà davvero l'erede di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? Al momento, le vendite di Jujutsu Kaisen crescono continuamente ma dell'anime non si hanno più avuto informazioni.