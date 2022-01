Demon Slayer, quanto è realmente forte Nezuko rispetto ai Pilastri e alle Lune?

In tutta la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Nezuko Kamado è rimasta abbastanza in disparte, per lo più imprigionata in quella cassa di legno portata sulle spalle del fratello Tanjiro. La ragazza ha comunque dei momenti di rilievo che fanno intuire le sue abilità e soprattutto la sua forza.

Solo recentemente però Nezuko ha dimostrato di essere molto forte. L'abilità del fuoco demoniaco è sicuramente da apprezzare, così come la capacità di cambiare il proprio fisico a seconda della situazione. In Demon Slayer 2x13 è stato però mostrato qualcosa di più. Quanto è forte ora Nezuko rispetto a Lune e Pilastri?

Nello stesso episodio della trasformazione completa di Daki, anche Nezuko si è trasformata ed è diventata davvero demoniaca. Ciò le ha permesso di sfoggiare una potenza senza pari, che va da una rigenerazione pressoché istantanea alla forza di mettere a terra Daki con un singolo calcio. La perdita della razionalità è un malus non da poco, ma ciò la rende ancora più pericolosa e selvaggia, rendendola un demone in grado di competere anche con le lune più forti.

E ciò vuol dire che Nezuko è già forte quanto un Pilastro dei cacciatori di demoni se non di più, dato che la maggior parte degli spadaccini di Demon Slayer perde in solitaria contro un demone di rango alto.