Demon Slayer, quanto è forte il Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito?

Nell’universo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba gli Hashira, o Pilastri nell’adattamento italiano, si trovano all’apice della struttura gerarchica in cui è divisa l’organizzazione dei cacciatori di demoni. Tra loro si trova Muichiro Tokito, combattente talmente abile da guadagnarsi il titolo in soli due mesi. Ma di cosa è realmente capace?

All’apparenza Muichiro non sembra un grande combattente, e nemmeno un ragazzo dalla prestanza fisica necessaria per poter mettere in difficoltà potenti avversari. Tuttavia, proprio come la nebbia che rappresenta, tende a nascondere le sue reali abilità, dato che può vantare un’immensa potenza offensiva, e una straordinaria velocità, eguagliata da pochissimi altri personaggi nel mondo ideato da Koyoharu Gotoge.

Muichiro ha anche riflessi molto sviluppati, coi quali riesce a schivare potenti attacchi avversari, come dimostrato durante lo scontro con Gyokko. Inoltre, è in grado di fronteggiare l’abilità delle Lune Crescenti di teletrasportarsi istantaneamente da un punto all’altro sfruttando la tecnica delle nuvole oscure, lanciando forti attacchi ma eseguendo movimenti così lenti da confondere il nemico. Per avere un’idea più precisa delle capacità di Muichiro, basti pensare che è riuscito a decapitare Gyokko, il quale si vantava di avere il collo più resistente di un diamante, e Hantengu nella stessa giornata. Un’impresa per ora ineguagliata da nessun altro Hashira nell’anime.

Ciò mostra anche l’incredibile resistenza di Muichiro, guidato quotidianamente dal desiderio di migliorare, allenarsi, per uccidere i demoni. Con i colleghi e compagni condivide il risveglio del marchio del cacciatore di demoni, e di conseguenza di un potenziamento delle sue capacità offensive e difensive. Tutto questo, unito alla maestria nella tecnica della respirazione della nebbia, e delle sue sette forme, rendono Muichiro uno degli Hashira più letali e pericolosi.

Per concludere, ecco i dati sul villaggio dei forgiatori di katana, e la nostra recensione sulla terza stagione di Demon Slayer, aspettando la prossima.