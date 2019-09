Demon Slayer: il frontman dei Panic! at the Disco canta la sigla della serie!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso, dopo essere diventato un fenomeno di massa ai limiti dell'impensabile. Dopo un buon inizio infatti, l'anime di Studio Ufotable è riuscito a crescere puntata dopo puntata, arrivando persino a conquistare la quinta posizione nei trending topic mondiali di Twitter, grazie al meraviglioso episodio 19.

Oltre agli appassionati, la meravigliosa prima stagione della serie tratta dal manga di Koyoharu Gotouge sembrerebbe aver convinto alcune celebrità americane. Dopo il tweet di Ninja infatti è giunto il turno di Brendon Urie, il cantante principale del gruppo Pop rock Panic! at the Disco.

Per chi non li conoscesse, i Panic! at the Disco sono un gruppo musicale statunitense creatosi quindici anni fa a Las Vegas, Nevada. Ad oggi la band vanta ben 11 album pubblicati, tra cui 6 prodotti in studio, 3 live e 2 raccolte. Tra i loro brani più importanti figurano High Hopes, This is Gospel e Death of a Bachelor.

Durante una live su Twitch comunque, al cantante è stato chiesto di mettere della musica di sottofondo. A grande sorpresa, l'artista ha scelto proprio "Gurenge" di LiSA, la sigla di apertura di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dal minuto 1:15 del video reperibile in cima all'articolo, potete osservare Brendon Urie mentre canta e balla sulle note di questa bellissima opening.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste al lavoro svolto da Studio Ufotable? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!