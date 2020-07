Da Demon Slayer a Fullmetal Alchemist, le migliori coppie di fratelli/sorelle negli anime

Il tema della famiglia è sempre stato uno dei più trattati dalle opere di animazione giapponesi, ma non sempre le serie sono riuscite a trasporre in maniera perfettamente credibile il rapporto tra fratello e sorella. I fan hanno discusso a questo proposito su Twitter, elencando le migliori coppie che abbiano mai raggiunto il piccolo schermo.

NejireeKun ha posto la domanda ai suoi follower, ottenendo più di 500 risposte. Tra i più citati, si annoverano ovviamente Gohan e Goten di Dragon Ball, i fratelli Elric di Fullmetal Alchemist, Tanjiro e Nezuko Kamado di Demon Slayer e i fratelli Uchiha di Naruto. C'è spazio anche per alcune coppie meno celebri, come Rem e Ram di Re: Zero o i fratelli Kageyama di Mob Psycho 100.

Trasporre in maniera credibile il rapporto tra due fratelli o due sorelle è estremamente complesso, e molte serie animate falliscono nell'obiettivo di realizzare un rapporto interessante e stratificato a causa dell'utilizzo di cliché ricorrenti o altri espedienti simili. Tra gli anime attualmente in onda, molte persone hanno premiato l'originalità de rapporto tra Hachiman Hikigaya e la sorellina Komachi in Oregairu 3.

E voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri preferiti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri dibattiti simili invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla discussione sulla migliore waifu aperta da Crunchyroll pochi giorni fa.