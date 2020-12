Demon Slayer: la furia di Rengoku in questa statua da oltre 200 euro

Dalla collaborazione tra S.D.S. Studio e Jianke Studio, nel mese di aprile 2021 arriverà una nuova figure da collezione dedicata a Demon Slayer. Soggetto della statua sarà Rengoku, ultimo Pilastro della Fiamma nonché co-protagonista della pellicola campione d'incassi.

L'opera scritta e disegnata da Koyoharu Gotoge sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro. Dopo aver superato Frozen e Your Name al botteghino, Demon Slayer: Infinity Train è nella top 3 dei film più visti in Giappone. Seguendo la scia di questo incredibile successo, S.D.S. e Jianke Studio hanno annunciato l'imminente arrivo di una spettacolare statua da collezione dedicata a Kyojuro Rengoku, uno dei personaggi più amati della saga.

Dalle dimensioni di 42 x 32 x 29 cm, la figure è già preordinabile a un prezzo di 268 euro, escluse le spese di spedizione. Un prezzo che non deve spaventare gli acquirenti, data l'incredibile qualità della stessa. La statua da collezione, realizzata in scala 1/6, ritrae un glorioso Rengoku avvolto dalle fiamme mentre sguaina la propria katana. Il volto del protagonista è intercambiabile: la prima testa vede Rengoku sorridere fiero, mentre la seconda mostra la sofferenza per i colpi ricevuti. Quale delle due versioni preferite? Vi piacerebbe acquistarla? Nel frattempo, Shinkai ha rivelato di essere frustrato per essere stato superato da Demon Slayer: Infinity Train.