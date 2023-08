Demon Slayer: Genya è un demone? La spiegazione è nel manga!

La stagione 3 di Demon Slayer si è recentemente conclusa e ha portato non solo alcune delle battaglie più intense della serie, ma anche rivelazioni inaspettate che hanno lasciato gli spettatori in uno stato di soggezione e curiosità. Tra queste, c'è il personaggio di Genya Shinazugawa.

L'introduzione di Genya in Demon Slayer è piuttosto interessante e il personaggio mette in mostra uno stile di combattimento unico che ricorda più i demoni rispetto a quelli degli ammazza demoni , portando i fan a chiedersi se il ragazzo grossolano sia effettivamente umano.

L'approccio al combattimento di Genya Shinazugawa è particolarmente distinto all'interno del Demon Slayer Corps. A differenza dei suoi compagni Demon Slayers, che usano la loro abilità con la spada per affrontare i demoni, Genya riesce a forgiare il proprio stile di combattimento.

Le sue capacità soprannaturali fanno, tuttavia, dubitare i fan sulla sua vera natura. Similmente a un demone, Genya mostra capacità rigenerative e può anche manifestare zanne affilate abbastanza forti da mordere la carne dei demoni.

Nonostante mostri abilità simili ai demoni di Demon Slayer , Genya rimane umano . Il motivo per cui può manifestare abilità soprannaturali sono il suo stomaco e la sua potente costituzione umana. Le sue forti mascelle gli permettono di mordere e strappare la carne del demone. Ha anche organi digestivi unici che possono digerire questa carne e far emergere le sue capacità soprannaturali, trasformandolo in un demone per un breve periodo di tempo .

In sostanza, diventa temporaneamente demone consumando carne demoniaca . Sebbene in realtà non vediamo Genya consumare carne di demone nella stagione 3, è lasciato presumere che abbia morso un pezzo di Sekido quando è stato trafitto dalla sua lancia.