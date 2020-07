Demon Slayer: in Giappone spopola una nuova serie di t-shirt ultra economiche, eccole

Per festeggiare l'incredibile successo di Demon Slayer, la famosa serie creata da Koyoharu Gotouge, l'azienda giapponese Uniqlo ha deciso di dare il via ad una nuova partnership commerciale. A partire dal prossimo 17 agosto infatti, la catena di abbigliamento metterà in vendita una serie di t-shirt ultra economiche ispirate alla serie.

In calce potete dare un'occhiata a tutti i capi d'abbigliamento disponibili. Le prime otto t-shirt sono ispirate al manga, mentre le ultime cinque presentano un design più simile a quello utilizzato da Ufotable nell'adattamento anime. Le magliette sono disponibili per bambini e adulti, e le taglie variano dall'XXS al 4XL. Il prezzo è di appena 990 yen l'una (poco meno di 8 euro).

Vi ricordiamo che la catena Uniqlo è presente anche in Italia, anche se purtroppo con un solo negozio (Milano, Piazza Cordusio). Nel caso in cui le magliette dovessero rivelarsi un successo, non è da escludere la possibilità che l'azienda decide di proporle anche nei Paesi occidentali.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che questo weekend, e più precisamente il 2 agosto, saranno condivise nuove informazioni riguardo l'attesissimo film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.