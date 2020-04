Demon Slayer: un gioco per smartphone identico all'anime, è plagio?

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge e pubblicato da quattro anni sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il successo planetario raggiunto in gran parte grazie all'adattamento animato di Ufotable l'ha lanciato di diritto fra i grandi di questa generazione.

L'opera che vede le vicende del viaggio di Tanjiro nel tentativo di far tornare umana la sorella Nezuko ha inanellato una serie di premi e record nell'anno appena trascorso. Il manga ha riscosso un'incredibile successo, arrivando a spodestare niente meno che sua Maestà ONE PIECE dal trono come copie più vendute nel 2019, mentre l'anime ha raccolto premi ovunque grazie a delle animazioni spettacolari e l'opening Gurenge di LiSA è un successo mondiale condito dal recente terzo disco di platino.

Proprio in questi giorni si festeggia il compleanno dell'anime e pare proprio che l'azienda Tennine, produttrice di videogiochi per Smartphone, abbia voluto fare un regalo tutto suo lanciando per il mercato coreano un interessante gioco in anteprima. Com'è possibile osservare in calce alla notizia, il videogioco intitolato The Sword of the Devil presenta un character design palesemente ispirato a quello creato da Ufotable, con linee di contorno dei personaggi particolarmente delineate, vesti estremamente simili sia per colori che per inserti, pose che ricalcano momenti salienti dell'anime e un medesimo font usato nel titolo.

La compagnia ha negato qualsiasi accusa di plagio affermando di come tale somiglianza sia una pura coincidenza, ma sinceramente è difficile da credere vista l'incredibile somiglianza fra i protagonisti dei due titoli e i demoni, senza contare che persino il nome traducibile come La spada del demone richiama fortemente quello di Kimetsu no Yaiba, ovvero La spada dell'ammazzademoni.



E voi cosa ne pensate, siete fra quelli che affermano che tre indizi fanno una prova?