Demon Slayer, un giornalista a Miyazaki: 'sta guadagnando più dei tuoi film'

Il grande regista dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, non è nuovo a polveroni mediatici, complice soprattutto il modo con cui si rivolge a ciò che non gli va a genio. Tuttavia, questa volta, a scatenare l'indignazione del web non è stata un'uscita del noto director, bensì una domanda scomoda di un giornalista su Demon Slayer.

Solo qualche giorno fa è tornata alla ribalta una notizia in cui, prima dell'uscita del film "Il Castello Errante di Howl", il regista si sarebbe scagliato contro le doppiatrici femminili. Miyazaki non è infatti nuovo a critiche e polemiche per via della sua libertà di espressione, in taluni casi anche molto pesante come nel caso del primo film di Goro Miyazaki, suo figlio.

Il recente successo di Demon Slayer: Infinity Train, che ha già scavalcato in termini di visite alcune pellicole del regista dello Studio Ghibli, non ha lasciato indifferente un giornalista che ha deciso di fermare in mezzo alla strada il maestro affinché gli concedesse un'intervista. Tuttavia, Miyazaki in quel momento stava semplicemente portando fuori la spazzatura e alcuni appassionati hanno trovato spiacevoli le domande poste dal giornalista in quella determinata situazione. Ad ogni modo, la discussione tra i due è iniziata con una domanda dell'intervistatore in cui quest'ultimo ha chiesto al director cosa ne pensasse di Demon Slayer. La risposta del regista, molto schiva, qui segue:

"Mi dispiace, ma non mi interessa (riguardo Demon Slayer). Non guardo più film o la tv di questi giorni. Sono soltanto un uomo in pensione che sta portando fuori la spazzatura."

Caparbiamente, il giornalista ha insistito chiedendogli se Demon Slayer potrebbe riuscire a superare i guadagni dei suoi film. Miyazaki ha risposto semplicemente dicendo che "il mondo è sempre stato esagerato, dobbiamo raccogliere la spazzatura."

