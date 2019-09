Demon Slayer: una giovane modella russa mette in scena un bellissimo cosplay di Nezuko!

Il grande successo riscosso da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è figlio di diversi motivi: le animazioni, la musica, la storia e la bellissima ambientazione. Una delle ragioni difficilmente ignorabili però, risiede sicuramente nella scrittura del duo di protagonisti: Tanjiro e Nezuko Kamado.

Nezuko in particolare, è riuscita a guadagnarsi il rispetto dei fan grazie alle divertentissime espressioni disegnate da Studio Ufotable, oltre che al tenerissimo amore fraterno che prova verso il protagonista Tanjiro.

La cosplayer russa Ays, conosciuta come @mk_ays su Instagram, ha deciso quindi di regalare ai suoi fan una serie di scatti con indosso il suo costume da Nezuko. Neanche a dirlo, le foto hanno velocemente superato i 40.000 mi piace, circa il doppio di quanti ne ottiene normalmente dai suoi centottantamila follower.

Come potete vedere in calce, il costume non prevede altro che un semplice kimono rosa, utilizzato con l'ausilio di un finto pezzo di bambù nella seconda foto. Quello che stupisce è l'incredibile somiglianza della ragazza alla controparte anime, specie quando la modella veste i panni della protagonista prima della trasformazione.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume di Ays? Fatecelo sapere nei commenti! Se come noi siete grandi fan di Nezuko inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alla strabiliante fan art pubblicata qualche girono fa.