Demon Slayer: Giyu Tomioka si mostra in una splendida statua

L'epopea di Demon Slayer, dopo un'iniziale difficoltà nel riuscire ad accerchiarsi di una fanbase sufficientemente numerosa, è infine riuscita a ottenere il successo sperato, in particolar modo dopo il sopraggiungere dell'adattamento animato, con milioni di lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo.

Il successo è stato di tale portata che svariate compagnia si sono velocemente lanciate alla carica per realizzare prodotti a tema pensati per capitalizzare sulla produzione. Tra gadget di ogni forma e dimensione, i fan più affamati di novità sulla loro opera preferita - e che spesso si sono lasciati andare a fanart e cospley di gran livello - hanno infatti sempre avuto di che intrattenersi, e ben presto potranno lanciarsi su un nuovo prodotto.

Questa volta, infatti, sono stati i ragazzi di TNT Studio ad aver fatto parlare di sé, il tutto grazie alla presentazione di una magnifica statua a tema Demon Slayer e specificatamente dedicata a Giyu Tomioka. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il prodotto vede il nostro Giyu pronto a sferrare un potente attacco, con il tutto che viene reso disponibile in due versioni, ovvero la normal e la deluxe, quest'ultima caratterizzata dalla presenza di un drago posto alle spalle del guerriero. Entrambe le versioni sono già preordinabili a prezzi non proprio accessibili per tutti, ovvero 239 dollari e 305 dollari, seppur attualmente non sia stata ancora annunciata una data d'uscita.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni è stata svelata anche una magnifica statua a tema Demon Slayer e dedicata a Mitsuri.