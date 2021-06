Demon Slayer Gli Universal Studios Japan aprono un'attrazione dedicata alla serie

Oltre ai vari cosplay dedicati a Demon Slayer, il successo dell'anime e il manga di Koyoharu Gotoge è tale che presto gli sarà dedicata un'attrazione in uno dei parchi tematici degli Universal Studios.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account @WSJ_manga, in cui rivela una novità per tutti gli appassionati giapponesi della serie. Ecco il messaggio: "Gli Universal Studios del Giappone inaugureranno un'attrazione dedicata a Kimetsu no Yaiba, ricreando completamente il mondo della serie. Sarà disponibile a partire dal 17 settembre fino al 13 febbraio". Come potete immaginare la notizia è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan dello show, ansiosi di vedere in prima persona le ambientazioni che fanno da sfondo alla storia di Tanjiro e degli altri protagonisti.

Per ora non sono disponibili altri dettagli riguardo questa attrazione, in particolare non sappiamo se sarà incentrata sulle vicende della prima stagione o su quelle del film intitolato "Demon Slayer: Mugen Train" e che ha riscosso un successo notevole in Giappone, mentre in Italia sarà disponibile per lo streaming a partire dal prossimo 13 luglio su Amazon Prime Video.

Nelle scorse settimane invece è stata confermata ufficialmente la seconda stagione di Demon Slayer, anche se per ora non sappiamo ancora quando sarà possibile vederla.