Demon Slayer: Good Smile presenta una prestigiosa figure da collezione di Nezuko

Diventata in breve tempo una delle serie di maggior successo, Demon Slayer, in particolar modo per la serie anime realizzata da Ufotable, e per la pellicola Infinity Train, continua ad affermare la sua supremazia anche nel settore del merchandise, con statue, gadget, e figure da collezione dedicate ai protagonisti dell'opera di Koyoharu Gotoge.

Una delle ultime, e importanti, novità introdotte per quanto riguarda la sfera collezionistica della serie, è rappresentata dalla figure annunciata da Good Smile Company, azienda giapponese che realizza alcuni degli oggetti più amati dagli appassionati, basti pensare ai simpatici Nendoroid e ai preziosi prodotti della linea Figma.

Tramite il post che trovate in calce, l'azienda ha infatti presentato una perfetta, e piuttosto dettagliata, figure di Nezuko Kamado, sorella di Tanjiro. La ragazza è diventata un demone dopo essere stata morsa da uno di questi durante l'attacco alla famiglia del protagonista, evento che funge da incipit all'intera storia. Fortunatamente però il forte legame con il fratello la renderà meno soggetta agli istinti demoniaci, e si rivelerà un incredibile alleata in diversi combattimenti.

Si tratta di un'aggiunta alla serie di prodotti denominata Harmonia, caratterizzata da uno stile kawaii e una grande quantità di oggetti e gadget nella confezione. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Good Smile Company, la figure di Nezuko sarà disponibile a partire da marzo 2022 in Giappone, per poi arrivare nel resto del mondo a maggio dello stesso anno, al prezzo di 315 dollari, circa 266 euro.

Ricordiamo che la potenza di Zenitsu è stata ricreata in un incredibile cosplay, e vi lasciamo al trailer del nuovo spettacolo teatrale di Demon Slayer.