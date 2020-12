Demon Slayer: guadagni record per l'opera di fama mondiale

Al momento Demon Slayer è uno dei più grandi franchise al mondo. Quando si parla di anime e manga, le vendite della serie rimangono imbattute e continuano a crescere nonostante il manga sia terminato, battendo il record di vendite mese dopo mese.

Come riportato dal Japan Times, è stato fatto uno studio per vedere l’impatto che Demon Slayer ha avuto sul Giappone. Secondo il Dai-ichi Research Institute, Demon Slayer ha fruttato più di 270 miliardi di yen, una cifra esorbitante.

La ricerca sostiene che la maggior parte dei guadagni di Demon Slayer viene dal merchandising. Sono stati spesi più di 130 miliardi di yen in gadget a tema. Per quanto riguarda le vendite dei volumi del manga, queste hanno fruttato 85 miliardi di yen, mentre 50 miliardi sono stati spesi solo per il film di Demon Slayer: Infinity Train. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi ad ottobre, e le previsioni sostengono che supererà in poche settimane il record de La Città Incantata, che al momento detiene il record assoluto di vendite al botteghino giapponese.

Non c’è dubbio, Demon Slayer è una macchina da soldi, e i fan sono curiosi di vedere quale sarà il futuro di questo brand. Una seconda stagione non è ancora stata annunciata ufficialmente per il momento, ma molto probabilmente è in lavorazione. A questo punto non ci sono news su cosa sia in lavorazione, se possiamo aspettarci un sequel o uno spin-off è ancora un mistero, ma siamo in trepidante attesa.

