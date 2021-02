Demon Slayer guida la Top 50 dei manga più venduti del 2020, Oricon mostra la classifica

Oricon ha appena mostrato la classifica di vendita definitiva del 2020, ufficializzando le prime 50 posizioni e sottolineando ancora una volta l'incredibile successo di Demon Slayer. Escluso il manga di Gotouge, che guida con oltre 80 milioni di copie vendute, altre serie hanno registrato una grande crescita, tra cui Jujutsu Kaisen e SpyxFamily.

Oricon aveva già pubblicato la Top 10 annuale lo scorso novembre, ma è comunque interessante poter finalmente dare un'occhiata ai numeri registrati da altre opere di grande successo. Demon Slayer chiaramente gareggia in una competizione a parte, visto che da solo ha ottenuto quasi il doppio delle vendite di tutti gli altri componenti della Top 10 messi insieme, mentre sorprendono positivamente i numeri registrati da The Quintessential Quintuplets, superiori persino a quelli de L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia.

Fuori dalla Top 10 possiamo osservare Dr. Stone, Kaguya-sama: Love is War, Fire Force e Hanako-kun, tutte opere disponibili anche in Italia e accompagnate da una o più stagioni di adattamenti anime. Chainsaw Man, che riceverà presto un adattamento realizzato da MAPPA, si piazza invece al quindicesimo posto, un risultato a dir poco eccezionale considerando che la serializzazione è iniziata da appena due anni.

Un po' meno impressionanti i risultati di Boruto e Dragon Ball Super, prossimi al milione di copie nonostante l'enorme popolarità in occidente, mentre DAYS, il manga di Tsuyoshi Yasuda conclusosi pochi giorni fa, ha registrato un buon risultato con oltre 800.000 copie vendute.

E voi cosa ne pensate? Il vostro manga preferito è in lista? Fatecelo sapere con un commento!