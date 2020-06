Demon Slayer, Gurenge fa il botto: 100 milioni di ascolti e triplo platino, è un classico

Pochi istanti fa Billboard Japan ha condiviso i risultati delle vendite musicali a tema anime per la prima metà del 2020 (dal 25 novembre 2019 al 24 maggio), annunciando che Gurenge, pezzo scritto e cantato da LiSA per l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, si è classificato al primo posto, staccando notevolmente gli altri brani in Top 10.

Pubblicata per la prima volta nell'aprile del 2019, la canzone di LiSA è stata recentemente certificata triplo platino, risultato mai raggiunto da un'altra sigla di apertura di un anime in un tempo così breve. Oltre ai 750.000 download digitali, il CD è riuscito a vendere più di 100.000 copie, risultato che è valso all'artista l'ennesimo disco d'oro, mentre su Spotify il brano conta attualmente 55 milioni di riproduzioni (erano 25 a febbraio e 45 ad aprile).

Dopo aver infranto ogni record possibile nei settori manga e anime dunque, Demon Slayer ha deciso di espandersi, togliendosi qualche soddisfazione anche in quello musicale. Di seguito potete dare un'occhiata alla classifica completa condivisa da Billboard Japan.

Billboard Japan Top 10 "Hot Animation" 2020

"Gurenge" - LiSA (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) "Yesterday" - Official Hige DANdism (HELLO WORLD) "Inferno" - Mrs. Green Apple (Fire Force) "Harunohi" - Aimyon (Crayon Shin-chan Honeymoon Hurricane: The Lost Hiroshi) "Sora no Aosa wo Shiru Hito yo" - Aimyon (Her Blue Sky) "Kokoro no mama ni-" - Takako Matsu feat. Aurora (Frozen 2, versione giapponese de Nell'ignoto) "Birthday" - Mr. Children (Doraemon: Il nuovo dinosauro di Nobita) "Uchiage Hanabi" - DAOKO x Kenshi Yonezu (Fireworks) "Ray of Light" - J-JUN (Smile Down the Runway) "Hana ni Bourei" - Yorushika (A Whisker Away)

Gurenge si conferma dunque il pezzo più ascoltato dal pubblico giapponese e, visto il successo dell'anime, non ci stupirebbe se nei prossimi mesi arrivassero nuove certificazioni.

E voi cosa ne pensate? Gurenge merita questo successo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste apprezzare le doti canore dell'artista in un ambiente più intimo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla performance live pubblicata pochi mesi fa.