Demon Slayer: Gurenge è il brano giapponese più ascoltato del 2020, nuovo premio per LiSA

Gurenge, il brano d'apertura dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, è il più grande successo giapponese del 2020 sia in patria che all'estero, con centinaia di milioni di riproduzioni streaming e certificazioni a non finire. LiSA e Kayoko Kusano, rispettivamente interprete e compositrice del pezzo, sono state premiate ai 39° JASRAC Awards con l'enneesima statuetta d'oro.

Secondo quanto riportato da Oricon, Gurenge è riuscito a registrare oltre 200 milioni di riproduzioni sul portale streaming ufficiale, oltre che a guadagnare un disco di platino per le vendite fisiche (250.000 copie) e un riconoscimento Million per le vendite digitali (1 milione di copie, equivalente al quadruplo platino). In occidente il brano è finito al 73° posto nella classifica globale, e vanta 186 milioni di riproduzioni su Spotify e 240 milioni di visualizzazioni su YouTube (suddivise in tre video), numeri che lo rendono il pezzo di maggior successo della cantante.

LiSA ha ringraziato la giuria per il premio dichiarando quanto segue: "Sono molto onorata del successo di questo brano, e felice che sia stato apprezzato così a lungo. Ho ricevuto l'amore e il supporto di tante persone, compreso lo staff dell'anime, e ho trovato le parole cercando dentro me stessa". Solo pochi mesi fa LiSA aveva festeggiato in modo simile lo straordinario successo di Homura, sigla originale di Demon Slayer: Mugen Train con cui ha trionfato ai 62° Japan Record Awards.

Parte del successo del brano è dovuto, ovviamente, alla straordinaria accoglienza ricevuta da Demon Slayer, che ancora oggi continua ad essere l'opera più redditizia al mondo. A questo proposito vi ricordiamo che potrete risentire la voce di LiSA molto presto, visto che la seconda stagione dell'anime è prevista per il 2021.