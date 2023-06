Demon Slayer, Gyokko mostra la sua vera forma: il demone al massimo della forza

Il villaggio dei forgiatori è diventato il nuovo campo di battaglia del secolare scontro tra demoni e i cacciatori. Gli spadaccini di Demon Slayer sono stati colti alla sprovvista da questo attacco, pianificato da non una ma da da ben due lune crescenti, Gyokko e Hantengu. La quinta e la quarta luna crescente stanno combattendo contro i cacciatori.

Gyokko ha messo in grande difficoltà il pilastro della nebbia, che lo sta affrontando in solitaria e in più è pure costretto a proteggere alcuni dei forgiatori che sono nei paraggi, come Haganezuka. Il vero potere di Tokito però ha reso più semplici le cose: lo spadaccino è riuscito, dopo alcune difficoltà, a fare uso di un potere nascosto che sembra essere fondamentale. E così i vari attacchi di Gyokko sono andati a vuoto. Ovviamente, il demone non se n'è rimasto con le mani in mano.

In Demon Slayer 3x09 anche lui inizia a fare sul serio. Dopo i vari attacchi acquatici scatenati negli scorsi episodi, Gyokko si mette in gioco in prima persona trasformandosi. Il demonio che somiglia a un genio della lampada assume una forma molto più compatta, facendo scomparire le tante mani ma mantenendo la connotazione pallida. Inoltre, il fisico diventa definito e non più vaporoso, in particolare nel lato inferiore.

E così Muichiro Tokito affronta la vera versione della quinta luna crescente. Gyokko diventa un tritone demoniaco con una coda squamosa e azzurra, mentre il torso si irrobustisce. La forma è impressionante, anche e Tokito non è rimasto particolarmente scioccato dalle sembianze nemiche. E voi avete apprezzato questa trasformazione del nemico di Demon Slayer?