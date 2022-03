Demon Slayer: un Gyutaro divertentissimo in questo cosplay lowcost

La stagione 2 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha dato inizialmente modo ai fan che non sono andati al cinema di vedere in azione Kyojuro Rengoku, facendo transitare la storia solo successivamente verso contenuti inediti. Tanjiro e gli altri sono finiti nel distretto a luci rosse dove hanno affrontato ben due demoni.

La sesta luna crescente Daki ha rivelato di essere un demone doppio, essendo ospitante del fratello maggiore Gyutaro. I due hanno dato battaglia ma alla fine sono stati sconfitti dai protagonisti di Demon Slayer e dal pilastro del suono Uzui Tengen.

In rete sono spuntati tanti cosplay di Daki in diverse forme, prima e dopo le trasformazioni e non solo, pertanto non potevano mancare anche i cosplay del fratello maggiore Gyutaro. Tuttavia, ce n'è uno molto particolare di uno dei personaggi più geniali della rete in questo ambito. Lonelyman ha infatti presentato su Instagram il suo cosplay di Gyutaro lowcost: i capelli verde chiaro e scuro, oltre alle macchie sul volto, vengono realizzati con dell'insalata, mentre gli occhi arancioni sono stati replicati con degli spicchi di mandarini.

Come al solito, un'interpretazione geniale di Lonelyman. Non perdetevi poi il cosplay di Uzui Tengen, il nemico di Gyutaro in questa stagione.