Demon Slayer, Haikyu, Yuuna-san e The Promised Neverland salutano i fan su Jump GIGA 2020

Quattro serie di straordinario successo si sono concluse in questa prima metà del 2020 e Jump GIGA, il mensile di Shueisha legato al più celebre Weekly Shonen Jump, non ha perso l'occasione per rendere omaggio ad ognuna di esse nel suo nuovo numero, in uscita il prossimo 27 luglio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, Haikyu!! e Ghost Inn - La locanda di Yuna sono stati alcuni dei lavori più apprezzati dal pubblico giapponese e occidentale negli ultimi anni, e come potete vedere in calce la rivista ha deciso di dedicargli una copertina a colori e una serie di meravigliose illustrazioni. L'immagine della cover a colori è - purtroppo - in bassissima risoluzione, ma subito sotto potete dare un'occhiata alla variante in bianco in nero.

Demon Slayer ha recentemente superato l'assurda cifra di 80 milioni di copie in circolazione, confermandosi uno dei manga più redditizi della storia. Haikyu!! non è stato da meno, con quasi 40 milioni di copie vendute e 43 volumi disponibili, mentre The Promised Neverland si è fermato a 21, una cifra estremamente solida se si considera che il manga conta appena 20 volumi pubblicati. Per Yuuna-san non sono ancora state rivelate affermazioni attendibili, ma tempo fa l'autore confermò di aver piazzato più di 2 milioni di copie entro la prima metà del 2017.

Noi intanto vi ricordiamo che Shonen Jump festeggerà presto un altro compleanno molto importante, ovvero quello di My Hero Academia.