Demon Slayer: 'Homura' di LiSA infrange nuovi record, bissato il successo di Gurenge

Homura, il singolo di LiSA composto appositamente per Demon Slayer: Infinity Train, si è riconfermato al primo posto nelle classifiche delle vendite digitali Oricon per il 13° weekend di fila, segnando un nuovo record personale per la cantante. Il brano, inoltre, ha già registrato 843.281 download, appena 150.000 in meno di quelli ottenuti da Gurenge in un anno.

Il mese scorso, Homura ha infranto un nuovo record dopo aver mantenuto la prima posizione nelle vendite per undici settimane di fila, superando i dieci weekend di "Lemon" di Kenshi Yonezu, precedente detentore del record. La traccia ha anche venduto più di 250.000 copie fisiche ed è stata certificata doppio disco di platino dalla Recording Industry Association of Japan (RIAJ).

Gurenge, sigla di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, era rimasta nella Top 10 dei pezzi più scaricati in Giappone per 27 settimane di fila e almeno 44 totali nel 2020, diventando il terzo brano nella storia delle vendite digitali Oricon a superare il milione di download (nonché primo femminile). Homura dovrebbe superare il record abbastanza facilmente, al netto di clamorose sorprese dell'ultimo minuto.

Per quanto riguarda le riproduzioni streaming, Homura conta 40 milioni di streaming su Spotify e oltre 125 milioni su YouTube. Il secondo è un record per la cantante, mentre su Spotify sarà più complesso raggiungere Gurenge, ormai ben oltre le 130 milioni di riproduzioni.

E voi cosa ne pensate? Avete ascoltato Homura? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui disideraste capire la ragione per cui il brano ha trionfato, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla performance live di Homura di pochi mesi fa.