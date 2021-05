Demon Slayer: Il Fiore della Felicità arriva in Italia a giugno, l'annuncio di Star Comics

Demon Slayer è in stato di grazia, e tra anime, manga e light novel ha infranto così tanti record da meritare un posto nella storia dell'intrattenimento giapponese. Manga e anime sono già disponibili in Italia, e fortunatamente tra pochi giorni potremo mettere le mani anche sul primo romanzo, visto che Demon Slayer: Il Fiore della Felicità sarò disponibile dal 1 giugno 2021.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Demon Slayer: Il Fiore della Felicità è il primo di due romanzi legati all'opera di Koyoharu Gotouge, scritto da Aya Yajima sotto la supervisione dell'autrice e pubblicato in Giappone il 4 febbraio 2019. Il romanzo è composto da cinque capitoli più uno speciale scritto dall'autrice del manga, per un totale di 144 pagine (versione italiana). I primi due capitoli sono ambientati durante gli eventi della prima stagione dell'anime, mentre gli ultimi tre sono ambientati dopo il film Demon Slayer: Infinity Train.

Edizioni Star Comics ha annunciato l'uscita del romanzo tramite un comunicato ufficiale, confermando anche il prezzo di lancio pari a €15,00. Per quanto riguarda la seconda light novel, "Demon Slayer: La Farfalla con un'Ala Sola", per il momento non è stata rivelata una data d'uscita, ma Star Comics ha dichiarato che saranno condivise nuove informazioni prima della fine del 2021. Entrambi i romanzi sono stati best seller in USA e Giappone.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete il romanzo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! In attesa di ricevere nuove informazioni, vi lasciamo alla nostra recensione del manga di Demon Slayer.