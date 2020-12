Demon Slayer: gli incassi dei botteghini locali sono alle stelle grazie a Infinity Train

Quella che ricorderemo come la pellicola del 2020, e tra non molto come quella dei record, ha contribuito ad aumentare gli incassi dei cinema locali di oltre il 1000%. Il dato evidenzia come Demon Slayer: Infinity Train continui a infrangere qualsiasi statistica.

Demon Slayer: Infinity Train continua a battere record su record in seguito alla sua uscita nelle sale giapponesi. Difatti, nonostante la pellicola debba ancora arrivare nel resto del mondo, l'avventura di Tanjiro e Nezuko ha già portato profitti pari a centinaia di milioni di dollari e presto diventerà il lungometraggio più redditizio mai uscito in terra nipponica. A conferma di ciò, stando a un resoconto informativo, il film ha contribuito ad aumentare i profitti dei cinema locali del mille percento.



Se confrontati con i dati del 2019, quelli fatti registrare quest'anno dalle sale cinematografiche giapponesi sono sbalorditivi: circa 14 milioni di dollari contro i 148 milioni di dollari odierni (dato fermo al mese di novembre). Questo aumento, stimato del mille percento, è merito di Demon Slayer: Ininity Train, un successo travolgente che ha contribuito a recuperare le perdite dovute alla pandemia da COVID-19.