Demon Slayer: gli incassi giornalieri del film sono assurdi, a quanto ammonterà il totale?

Poche ore fa, Ufotable ha mostrato gli incassi dell'ultima settimana di Demon Slayer: Infinity Train, confermando che appena 600 milioni di yen separano la pellicola dallo storico record de La città incantata di Studio Ghibli. Nel caso in cui non foste sufficientemente impressionati, vi anticipiamo che dal 16 ottobre ad oggi la pellicola ha guadagnato quella cifra giornalmente.

Demon Slayer: Infinity Train ha debuttato lo scorso 16 ottobre in Giappone, e dopo due mesi esatti nelle sale ha incassato 30,29 miliardi di yen (più di 240 milioni di euro). Giornalmente, la pellicola di Ufotable ha incassato quindi 500 milioni di yen, o se preferite 4 milioni di euro. Per darvi un metro di paragone, Avengers: Endgame in Italia ha incassato 3,5 milioni di euro al giorno per i primi cinque giorni, e 30 milioni di euro dopo mesi nelle sale. Joker, lo scorso anno, ha registrato numeri simili, chiudendo però a 29 milioni.

La popolazione giapponese è circa il doppio di quella italiana (126 a 60 milioni), ma considerando il successo riscosso da Avengers: Endgame in terra nostrana, è abbastanza impressionante sapere che in Giappone la pellicola di Ufotable ha incassato in due mesi otto volte più di quanto Avengers: Endgame abbia incassato da noi nel triplo del tempo.

Per quanto riguarda i possibili incassi totali, gli analisti sono convinti che la pellicola possa superare senza problemi la soglia dei 500 milioni di dollari, soprattutto grazie alla distribuzione in Cina. Considerando il successo dell'anime, già forte di un totale di 313 milioni di dollari ottenuti in soli due mesi (Giappone e Taiwan), non è da escludere che la pellicola riesca persino a raddoppiare, raggiungendo un risultato che rimarrebbe per sempre impresso nella storia dell'intrattenimento giapponese.

Nel caso in cui voleste contribuire al record, o anche solo gustarvi quello che la critica definisce come un ottimo film, vi ricordiamo che Demon Slayer: Infinity Train arriverà in Italia nel corso del 2021.