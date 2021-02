Demon Slayer incontra Jojo: come sarebbe Tanjiro con lo stile di Araki?

La stravagante avventura che ha segnato numerose generazioni della famiglia Joestar continua a riscuotere ancora oggi un grande successo, e mentre la community attende informazioni sul ritorno dell'anime, un fan ha deciso di unire lo stile di Araki a Tanjiro di Demon Slayer, opera di Koyoharu Gotoge, che sta sconvolgendo l'industria manga e anime.

Mentre infatti la pellicola Infinity Train è diventato il film giapponese più visto di tutti i tempi, in Italia la prima stagione dell'anime sta superando diversi record, rendendo sempre più popolari le avventure di Tanjiro, Nezuko e degli ammazzademoni in un mondo reso in maniera delicata per quanto sia abitato da creature immonde, e profondamente legate alla mitologia orientale.

Cercando un punto d'incontro tra le due serie, un appassionato, l'utente @Markussallerup, ha voluto rappresentare il protagonista di Demon Slayer dandogli uno stile molto simile a quello dello stesso Araki, creando così un personaggio estremamente bizzarro, che potete vedere nel post riportato in calce. Basandosi sul design originale, preso direttamente da un frame dell'anime, il fan ha infatti sostituito il volto di Tanjiro con quello di Giorno Giovanna, protagonista di Vento Aureo, ottenendo un risultato che ha divertito la community. E voi cosa ne pensate di questo particolare crossover? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che è previsto un evento per l'anime il 14 febbraio, e vi lasciamo ad uno degli scontri più attesi animato in un video fanmade.